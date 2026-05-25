Angie | Pensavo ad Amici 2026 come la mia ultima occasione Maria De Filippi? Una figura materna

Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba, è stata una delle concorrenti di Amici 2026, arrivando in finale. Ha dichiarato di considerare quella come la sua ultima partecipazione al programma e ha descritto Maria De Filippi come una figura materna. La cantante si è fermata a un passo dalla vittoria nel Serale.

Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba, è stata una delle protagoniste di Amici 2026, arrivata a un passo dalla vittoria nella finale del Serale. Nel'intervista a fanpage racconta di come vedeva il talent come ultima possibilità e l'importanza di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici 25 - Angie è l'ultima eliminata

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