Secondo un rappresentante di Bologna, la regolamentazione dell’attività venatoria dovrebbe basarsi su dati scientifici, poiché solo attraverso l’osservazione scientifica si può comprendere e interpretare correttamente la biodiversità e gli ecosistemi naturali. La caccia, pur essendo tollerabile in alcune circostanze, non dovrebbe essere elevata a livello simbolico o di tutela, ma regolamentata con criteri scientifici per garantire la tutela degli ambienti naturali.

La caccia si può certamente tollerare, ma non la si può portare sull'altare. E della scienza c'è un bisogno fondamentale, perché la biodiversità e gli ecosistemi naturali possono essere davvero conosciuti e interpretati solo da chi li osserva scientificamente. Sono i concetti espressi da Marco Alberto Bologna, professore emerito di zoologia all'Università degli Studi Roma Tre e presidente del comitato scientifico per la fauna d'Italia. Bologna ha parlato in esclusiva a TgCom24, analizzando il nuovo disegno di legge sulla caccia dal punto di vista della scienza. Dopo aver ricevuto il via libera al Senato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti, il cosiddetto "ddl caccia" è ora in commissione Agricoltura alla Camera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Tgcom24.mediaset.it - Ddl caccia, Bologna: "La scienza deve regolare l'attività venatoria, non si tutela abbattendo animali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dallo stambecco al piccione di città, tutti gli animali a cui si potrà sparare con il sì al ddl caccia (e c’è una stretta contro gli animalisti)La proposta di legge sulla caccia, che permette di sparare a diverse specie di animali come lo stambecco e il piccione urbano, sembra ormai pronta...

Ddl caccia, per l’Ue va contro la scienza e l’Italia è a rischio infrazione. Ma Lollobrigida in Aula: “I burocrati non ci fermeranno”Il disegno di legge sulla caccia ha suscitato critiche da parte dell’Unione Europea, che lo considera contrario alle evidenze scientifiche.

Temi più discussi: Ddl caccia, Bologna: La scienza deve regolare l'attività venatoria, non si tutela abbattendo animali; Riforma della caccia, a che punto siamo. Nuovo video choc: Le opinioni degli italiani abbattute come gli animali; Caccia, oggi il ddl sparatutto riparte dalla Camera. I dubbi di Forza Italia; Ddl caccia, ‘Fermiamoli!’. Napoli in piazza con Legambiente, Lipu e Wwf.

Scienza o Ideologia? La Verità sul DDL Caccia e la Legge 157/92Negli ultimi tempi la stampa ha dato ampio spazio agli interventi di alcuni docenti universitari ed esperti di Sviluppo Sostenibile in merito al nuovo DDL di modifica alla Legge 157 del 1992 (la norma ... cacciapassione.com

Virtus Bologna, il mercato va oltre Baldasso: Carr vicino, si lavora su guardia e ala - Sportando reddit

Ddl caccia, Bologna: La scienza deve regolare l'attività venatoria, non si tutela abbattendo animaliLe parole di Marco Alberto Bologna, professore di zoologia all'Università degli Studi Roma Tre e presidente del comitato scientifico per la fauna d'Italia ... tgcom24.mediaset.it