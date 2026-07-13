Un messaggio di posta del cuore si apre con una riflessione sul valore dell’amore come elemento essenziale e garantista della felicità nella vita delle persone. La comunicazione si rivolge a una destinataria chiamata Ester e si distingue per un tono diretto e personale. La scrittrice spiega di non aver mai scritto prima a causa di una mancanza di esperienze da condividere, senza entrare in dettagli o motivazioni ulteriori.

C ara Ester, non avevo mai scritto a nessuna rubrica o “posta del cuore” per un semplice motivo: non ho mai avuto nulla da raccontare. Paura di essere single: cos’è l’anuptafobia X Leggi anche › Beate le donne single! Ho ventun’anni (qui partirà il pellegrinaggio di frasi fatte quali “sei così giovane” o “hai tutta la vita davanti”) e nessuna relazione alle spalle, nemmeno quelle di ventiquattro ore e mezza che si vivono alle medie, o le imbarazzanti cotte liceali per quel ragazzo carino che vedi nei corridoi a ricreazione e che finisce per fidanzarsi con la tua migliore amica. Niente, vuoto, buio, totale mancanza di segnale. Nessun dubbio sul mio orientamento sessuale, frequento l’università, esco molto con gli amici, sono una bella ragazza a detta di terzi ed in effetti chi vorrebbe provarci non manca: il problema? Io. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Davvero quest'amore di cui tutti scrivete, parlate e cantate è fine ultimo ed indispensabile per la vita di chiunque, garanzia di felicità e gratificazione?”

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Everyone mock the deaf boy, only the girl sees his gentle heart and becomes the light of his life!

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Sono arrabbiato di dover fare questo. Sono arrabbiato che nessuno capisca davvero il dolore finché non è qui con noi. reddit

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