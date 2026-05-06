Flotilla Anna e Luca al Pedrocchi | Non parlate di noi parlate della Palestina
Il 6 maggio, nella Sala Verde del Caffè Pedrocchi, si sono incontrati Anna Ghedina e Luca Cuzzato, attivisti rispettivamente di 21 e 23 anni. La loro presenza è avvenuta dopo giorni di mobilitazioni e attesa, in occasione di una conferenza pubblica. Durante l'incontro, hanno discusso del fermo della Global Sumud, invitando i presenti a non concentrarsi su di loro ma sulla situazione in Palestina.
Dopo giorni di mobilitazioni e attesa, questa mattina mercoledì 6 maggio nella Sala Verde del Caffè Pedrocchi, Anna Ghedina, 21 anni e attivista padovana del Cso Pedro, insieme a Luca Cuzzato, 23enne trevigiano e attivista del Cso Django, hanno parlato pubblicamente del fermo della Global Sumud.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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