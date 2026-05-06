Flotilla Anna e Luca al Pedrocchi | Non parlate di noi parlate della Palestina

Il 6 maggio, nella Sala Verde del Caffè Pedrocchi, si sono incontrati Anna Ghedina e Luca Cuzzato, attivisti rispettivamente di 21 e 23 anni. La loro presenza è avvenuta dopo giorni di mobilitazioni e attesa, in occasione di una conferenza pubblica. Durante l'incontro, hanno discusso del fermo della Global Sumud, invitando i presenti a non concentrarsi su di loro ma sulla situazione in Palestina.