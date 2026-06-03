A volte le storie d’amore più belle nascono dove meno te lo aspetti. Nel 2011, Keanu Reeves scrive Ode to Happiness e Alexandra Grant ne illustra le pagine. Da quella collaborazione professionale nasce qualcosa di più grande. I due co-fondano una casa editrice nel 2017 e nel 2019 escono allo scoperto come coppia. Conquistando copertine e cuori in tutto il mondo. Da allora, però, sulla loro vita privata pochissime parole. Fino a ora. In occasione di due eventi pubblici a Los Angeles, Grant ha scelto di aprirsi con il settimanale americano People e raccontare, con una franchezza insolita per lei, come si vive accanto a Keanu Reeves. Il risultato è un ritratto di coppia inaspettatamente intimo, fatto di rispetto, creatività condivisa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'artista racconta per la prima volta la storia d'amore e la vita quotidiana con Keanu Reeves. A base di rispetto, creatività e felicità

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