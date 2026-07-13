Daniele Comelli il gallerista che ha innovato il mercato dell’arte online in Italia

Un gallerista italiano ha annunciato di aver avviato una piattaforma online dedicata alla vendita di opere d’arte. La nuova iniziativa mira a rivoluzionare il settore, coinvolgendo artisti e collezionisti attraverso uno spazio digitale dedicato. La piattaforma è stata lanciata dopo mesi di preparazione e si propone di offrire un canale alternativo ai metodi tradizionali di vendita e esposizione artistica.

Nel mercato dell’arte, l’innovazione è un processo complesso, affascinante e al tempo stesso sfidante: non è sufficiente aprire un e-commerce e attendere potenziali clienti. Si tratta di avere una visione, stabilire un rapporto con ogni opera e saperla raccontare con la stessa passione di chi la ha creata, affinché la galleria non rimanga un semplice, piatto canale di vendita. Deve diventare un vettore di bellezza. È qui che si inserisce il caso di Daniele Comelli, imprenditore genovese che ha portato nel settore un modello ibrido fatto di tradizione familiare, consulenza personalizzata, branding digitale e presenza fisica in località... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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