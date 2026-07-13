Daniele Comelli il gallerista che ha innovato il mercato dell’arte online in Italia
Un gallerista italiano ha annunciato di aver avviato una piattaforma online dedicata alla vendita di opere d’arte. La nuova iniziativa mira a rivoluzionare il settore, coinvolgendo artisti e collezionisti attraverso uno spazio digitale dedicato. La piattaforma è stata lanciata dopo mesi di preparazione e si propone di offrire un canale alternativo ai metodi tradizionali di vendita e esposizione artistica.
Nel mercato dell’arte, l’innovazione è un processo complesso, affascinante e al tempo stesso sfidante: non è sufficiente aprire un e-commerce e attendere potenziali clienti. Si tratta di avere una visione, stabilire un rapporto con ogni opera e saperla raccontare con la stessa passione di chi la ha creata, affinché la galleria non rimanga un semplice, piatto canale di vendita. Deve diventare un vettore di bellezza. È qui che si inserisce il caso di Daniele Comelli, imprenditore genovese che ha portato nel settore un modello ibrido fatto di tradizione familiare, consulenza personalizzata, branding digitale e presenza fisica in località... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Daniele Comelli, il gallerista che porta l’arte nelle case e oggi guarda a MiamiUn gallerista con radici familiari nel settore dell’arte ha annunciato l’intenzione di trasferirsi a Miami.
Il mercato dell’arte contemporanea: le gallerie che conquistano le coste italianeAlle nove di sera, il mare assume una tonalità rame, mentre gli ospiti arrivano ancora bagnati di salmastro.
Argomenti più discussi: Daniele Comelli, il gallerista che porta l’arte nelle case e oggi guarda a Miami; Daniele Comelli il gallerista che porta l’arte nelle case e oggi guarda a Miami.
Daniele Comelli, il gallerista che ha innovato il mercato dell’arte online in ItaliaAccanto all’online, Comelli ha continuato a investire negli spazi e nei luoghi dell’esperienza. Ecco perché la sua prossima apertura, a Miami, si prospetta come un’opportunità affascinante ... quifinanza.it
Daniele Comelli, il gallerista che porta l’arte nelle case e oggi guarda a MiamiNato in una famiglia attiva nel mercato dell’arte dal 1950, ha trasformato la tradizione in un progetto personale tra online, presenza fisica e apertura al mercato americano ... dilei.it