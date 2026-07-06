Un gallerista con radici familiari nel settore dell’arte ha annunciato l’intenzione di trasferirsi a Miami. Nato nel 1985, ha seguito le orme della famiglia, che gestisce una galleria fondata nel 1967. Dopo aver studiato, ha lavorato nella galleria del padre, specializzandosi nel portare l’arte nelle case dei clienti. Ora, ha deciso di espandere la propria attività nel mercato statunitense, concentrandosi sulla scena artistica di Miami.

C’è chi incontra l’arte lungo il cammino e chi, invece, ci cresce dentro. Daniele Comelli appartiene alla seconda categoria. Nato nel 1985, si forma in una famiglia di galleristi attiva dal 1950 e, dopo gli studi, lavora nella galleria del padre, fondata dal nonno nel 1967. È lì che impara il lato più concreto del mestiere: maneggiare i dipinti, riconoscerne la qualità, capirne la storia e la materia prima ancora del mercato. L’arte secondo Daniele Comelli. Per Daniele Comelli l’arte non è mai stata qualcosa da guardare da lontano. È stata, prima di tutto, la lingua di casa. Nato nel 1985 in una famiglia che opera nel mercato dell’arte dal 1950, è cresciuto fra tele, cataloghi, firme e racconti di bottega, con un nonno e un padre galleristi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Daniele Comelli, il gallerista che porta l’arte nelle case e oggi guarda a Miami

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