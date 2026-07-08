Alle nove di sera, il mare assume una tonalità rame, mentre gli ospiti arrivano ancora bagnati di salmastro. Le gallerie d’arte contemporanea aprono le porte lungo le coste italiane, attirando visitatori vestiti di sandali e abiti leggeri. Le luci si accendono tra le opere esposte, mentre il rumore delle onde si mescola al brusio degli incontri. La scena si svolge in un’atmosfera informale, tra arte e mare.

Life&People.it Il vernissage inizia alle diciannove, quando il mare è color rame e gli ospiti arrivano ancora salati di spiaggia. Indossano sandali piatti, abiti di lino, qualche gioiello troppo prezioso per il contesto ma perfetto per l’occasione; questa la differenza più importante tra una mostra d’arte in città e una mostra d’arte in riva al mare, un corpo che è diverso, una disponibilità che è diversa e di conseguenza anche un modo di guardare che cambia. Il mercato dell’arte contemporan ea italiano in estate si propone con chiarezza nuova, dichiarando la continuazione della stagione espositiva. Capri: le ville storiche diventano museo.... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il mercato dell’arte contemporanea: le gallerie che conquistano le coste italiane

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Arte contemporanea: i meccanismi nascosti

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