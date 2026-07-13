Dalla terra alla tavola | il cambio look del pastificio Mancini

LE DOLCI COLLINE marchigiane sono da sempre la terra d’elezione per la coltivazione del grano duro di grande qualità. Un esempio è il Pastificio Mancini che ha a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo, il sito produttivo e l’headquarter realizzato grazie alla sapiente "matita" dell’architetto Stefano Boeri capace di trasformare e interpretare al meglio il pragmatismo e il rispetto per l’ambiente di Massimo Mancini (nella foto in alto). In poco più di un decennio il Pastificio Mancini è passato a oltre cinquanta addetti. Attualmente vengono coltivati 1.900 ettari di terreno nelle Marche e, oltre al mercato interno, è stato creato un apposito team: oggi è presente in 60 Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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