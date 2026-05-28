‘Dalla terra alla tavola’ vince il concorso ‘Fare informazione a scuola’ | premio al giornale del Vergani-Navarra
Il giornale dell’Istituto alberghiero e agrario Vergani-Navarra di Ferrara, intitolato ‘Dalla terra alla tavola’, ha vinto il concorso ‘Fare informazione a scuola’. La vittoria premia il lavoro realizzato dagli studenti e il loro giornale, che si concentra su temi legati all’alimentazione e alla produzione agricola. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il progetto tra numerosi partecipanti.
‘Dalla terra alla tavola’ ecco il titolo, fortemente identitario, del giornale dell’Istituto alberghiero e agrario Vergani-Navarra di Ferrara. Un prodotto pensato e scritto dagli studenti e coordinato dalla referente della comunicazione professoressa Federica Pintus, che si è aggiudicato un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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