‘Dalla terra alla tavola’ vince il concorso ‘Fare informazione a scuola’ | premio al giornale del Vergani-Navarra

Notizia in breve

Il giornale dell’Istituto alberghiero e agrario Vergani-Navarra di Ferrara, intitolato ‘Dalla terra alla tavola’, ha vinto il concorso ‘Fare informazione a scuola’. La vittoria premia il lavoro realizzato dagli studenti e il loro giornale, che si concentra su temi legati all’alimentazione e alla produzione agricola. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il progetto tra numerosi partecipanti.