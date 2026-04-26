Nella località si svolge la Sagra dell’Asparago Rosa, un evento che si estende su più giorni e coinvolge diverse iniziative. Il programma include momenti dedicati alla degustazione di prodotti locali, spettacoli musicali e attività culturali rivolte a tutte le fasce di età. La manifestazione mira a valorizzare il territorio attraverso un calendario ricco di eventi, trasformando il paese in un palcoscenico diffuso di intrattenimento e cultura.

La Sagra dell’Asparago Rosa punta su un calendario ricchissimo che trasforma il paese in un palcoscenico diffuso tra enogastronomia, cultura, musica e attività per tutte le età. La kermesse entra nel vivo da giovedì con l’apertura del ristorante a Palazzo Archinti, seguita da un primo maggio tra sport e tradizione con il torneo di scacchi ’La Mongolfiera’. Il weekend del 2 e 3 maggio intreccia gusto e territorio: dalla scoperta della filiera dell’asparago con ’Dalla terra alla padella’, al concerto jazz degli Allnight Café, fino alla passeggiata ’Mezzago racconta’, al mercato agricolo a chilometro zero, alla salita alla Torre e agli spettacoli di giocoleria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla terra alla padella. Fra tavola, giochi e cultura

Notizie correlate

La “Festa del Pane” alla scuola di Palosco: un viaggio dalla terra alla tavolaUn cibo quotidiano, spesso dato per scontato, è diventato occasione di scoperta, consapevolezza e condivisione.

Dalla terra alla tavola, la sfida biologica dello chef: quando la ristorazione affonda le radici nell'orto di casaAll’Atelier gourmet di Gatteo Mare, la cucina a km 0 non è uno slogan, ma un progetto concreto che parte dalla terra e arriva direttamente in tavola.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Dalla terra alla padella. Fra tavola, giochi e cultura; Liberiamo la Festa - Proloco Mezzago - eventi; Guerra alla Terra: come i conflitti armati stanno bruciando il futuro del clima; Maria Grazia Calandrone ospite d’onore di Poetami, il concorso letterario di Miglianico.

Dalla Terra alla PadellaEppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... ecodibergamo.it

L’assente, la cui ombra pesa sul futuro di questa terra martoriata, è #MarwanBarghouti, leader “prigioniero più importante”. Classe 1959 è uno dei simboli storici di #Fatah, ex leader della seconda Intifada, in carcere in Israele dal 2002 con 5 ergastoli. x.com

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA E INFINITO TECNOLOGICO PLUS Domani si celebra la Giornata Mondiale della Terra, un’occasione preziosa per ricordare che educare alla sostenibilità non significa aggiungere un argomento in più, ma aiutare ra - facebook.com facebook