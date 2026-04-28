Si è spento Gianni Leoni, giornalista noto per il suo modo di osservare e raccontare gli eventi. La sua carriera si è svolta attraverso vari periodi storici, adattandosi alle trasformazioni tecnologiche e ai cambiamenti nel mondo dell’informazione. Nonostante le evoluzioni, Leoni ha mantenuto fede alle regole fondamentali del mestiere, basate sulla semplicità e sulla chiarezza nel riportare i fatti.

Passano le epoche, cambiano le tecnologie e si evolve il tempo, del mondo e delle notizie, ma alla fine si torna sempre lì: per fare questo mestiere le regole sono sempre le stesse, poche e semplici. Tre, per l’esattezza: andare, vedere e raccontare. Questa è l’essenza del giornalismo e questa è stata l’essenza del giornalismo che ha praticato per cinquant’anni Gianni Leoni, il più importante cronista di nera del Carlino di Bologna – non me ne vorranno gli altri colleghi passati da queste colonne – dal dopoguerra a oggi, che ieri ci ha lasciati all’età di 87 anni. Ci ha lasciati senza parole, Gianni, con un carico di lacrime e dispiacere...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gianni Leoni. Andare, osservare e poi raccontare: dalla cronaca alla storia

Notizie correlate

Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 Agosto al delitto di CogneBologna, 27 aprile 2026 – Dove c’era un fatto di cronaca nera, si poteva stare tranquilli, c’era anche lui.

L’addio a Gianni Leoni, ha raccontato la cronaca nera italiana: “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”Bologna, 28 aprile 2026 – “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”, sorrideva Gianni Leoni in una delle ultime occasioni pubbliche, fra gi stemmi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’addio a Gianni Leoni, ha raccontato la cronaca nera italiana: Eccomi qua, l’intervistatore di mostri; Addio a Gianni Leoni, una vita per la cronaca nera dal delitto Alinovi alla Uno Bianca; Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 Agosto al delitto di Cogne; Addio a Gianni Leoni. Andare, osservare e poi raccontare: dalla cronaca alla storia.

Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 agosto al delitto di CogneMorto a 87 anni uno dei giornalisti storici del nostro giornale: tra i primi ad arrivare in stazione il giorno delle strage, seguì per quarant’anni tutti i casi più importanti, a Bologna e nel resto d ... msn.com

Addio a Gianni Leoni, una vita per la cronaca nera dal delitto Alinovi alla Uno BiancaGiornalista storico del Resto del Carlino è morto a 87 anni. Fu tra i primi ad arrivare in stazione il giorno delle strage ... bologna.repubblica.it

Addio a Gianni Leoni, una vita per la cronaca nera dal delitto Alinovi alla Uno Bianca x.com

Bologna perde oggi una delle sue firme più autorevoli e amate: Gianni Leoni, storico cronista de il Resto del Carlino, si è spento all’età di 87 anni. Considerato un maestro della cronaca nera, Leoni non era solo un giornalista, ma un testimone oculare dei fatti - facebook.com facebook