Durante la notte, il club ha vissuto momenti di tensione, con il giocatore che non ha festeggiato dopo la partita. Nel frattempo, si cercano ancora i sostituti di alcuni dirigenti chiave. Si fanno strada dettagli riguardanti i rapporti interni alla società, che sembrano essere complicati. La narrazione ufficiale e le versioni dei protagonisti presentano versioni diverse sugli eventi recenti, lasciando dubbi sulla reale dinamica interna.

Giornate di forti cambiamenti nel mondo Milan: Gerry Cardinale ha deciso di prendere in mano il futuro del club e rivoluzionare tutto. Fuori Furlani, Moncada e Tare in dirigenza e via anche Massimiliano Allegri. Tutto questo con l'aiuto delle sue due spalle: Calvelli e Ibrahimovic. Servirà scegliere il prima possibile il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore rossonero. Intanto, come è normale in queste situazioni, iniziano a circolare retroscena sulla stagione del Diavolo, in particolare sull'ultima sfida Milan-Cagliari, che ha condannato il Diavolo a giocare la prossima edizione dell'Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dalla notte insonne di Cardinale alla mancata esultanza: la diversa narrazione sul Milan. A chi credere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I primi 100 giorni di Decaro: “Realtà diversa dalla narrazione”Dopo i primi 100 giorni di gestione, un rappresentante ha dichiarato che la realtà sul territorio è diversa rispetto a quanto viene presentato nella...

Sonno e musicisti: la notte (insonne) è davvero foriera di creatività?Uno studio analizza il legame tra le abitudini di sonno dei musicisti e la loro creatività, concentrandosi sulle notti insonni e sui ritmi irregolari.

Temi più discussi: Milan, l'anno zero di Cardinale: ecco perché ha deciso di cambiare Allegri e Furlani; Repulisti di Cardinale: via Allegri e dirigenti, resta soltanto Ibra. Ecco il nuovo Milan; Quale futuro per il Milan? Il punto su tutte le novità delle ultime ore; Milan all’Inferno: tra le carcasse balla il ‘nuovo tifoso’ senza Anima.

Repulisti di Cardinale: via Allegri e dirigenti, resta soltanto Ibra. Ecco il nuovo MilanLicenziati anche Tare, Furlani e Moncada. È il mio primo giorno da proprietario ... msn.com

Milan, l'anno zero di Cardinale: ecco perché ha cacciato Allegri e Furlani. E che allenatore vuoleIl proprietario di RedBird vuole gestire più direttamente la società. Non ha apprezzato le divisioni interne, ora vuole una macchina che funzioni in sintonia ... msn.com