Dalla notte insonne di Cardinale alla mancata esultanza | la diversa narrazione sul Milan A chi credere?

Da pianetamilan.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, il club ha vissuto momenti di tensione, con il giocatore che non ha festeggiato dopo la partita. Nel frattempo, si cercano ancora i sostituti di alcuni dirigenti chiave. Si fanno strada dettagli riguardanti i rapporti interni alla società, che sembrano essere complicati. La narrazione ufficiale e le versioni dei protagonisti presentano versioni diverse sugli eventi recenti, lasciando dubbi sulla reale dinamica interna.

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Giornate di forti cambiamenti nel mondo Milan: Gerry Cardinale ha deciso di prendere in mano il futuro del club e rivoluzionare tutto. Fuori Furlani, Moncada e Tare in dirigenza e via anche Massimiliano Allegri. Tutto questo con l'aiuto delle sue due spalle: Calvelli e Ibrahimovic. Servirà scegliere il prima possibile il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore rossonero. Intanto, come è normale in queste situazioni, iniziano a circolare retroscena sulla stagione del Diavolo, in particolare sull'ultima sfida Milan-Cagliari, che ha condannato il Diavolo a giocare la prossima edizione dell'Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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