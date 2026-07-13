Dalla Coppa dei Campioni al format svizzero | la storia della Champions League

Nel 1992 avviene la vera e propria svolta: la denominazione ufficiale prende il nome che conosciamo oggi: ”UEFA Champions League”. Il calcio europeo, e i tifosi accaniti lo sanno molto bene, è in grado di infiammare gli animi e di far sognare. Ma per suscitare queste emozioni è necessario che vi sia una struttura ben collaudata che sappia sostenere lo scheletro dell’ industria. Al vertice delle competizioni per club si trova un torneo capace di incollare milioni di appassionati agli schermi e di diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo mondiale.?L’evoluzione della competizione (nata a metà del secolo scorso con un’impostazione molto elitaria) riflette i profondi cambiamenti dello sport moderno a livello economico e mediatico. 🔗 Leggi su Zon.it

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#GianlucaVialli è l'unico Capitano della #Juventus, insieme all'Immenso Gaetano Scirea, ad aver sollevato al cielo una Coppa dei Campioni / UEFA Champions League. Scirea ci riuscì nel 1985 e Vialli nel 1996. #FinoAllaFine #ForzaJuve x.com

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