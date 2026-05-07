Nel panorama delle competizioni europee, alcuni club si distinguono per aver partecipato a numerose finali di Champions League e Coppa dei Campioni. Le statistiche mostrano quali squadre sono state più spesso protagoniste di queste gare decisive, con un numero elevato di apparizioni nel corso degli anni. Questi dati evidenziano le squadre che hanno avuto maggiore continuità e successo nelle competizioni continentali più prestigiose.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Albertosi ricorda Beccalossi: «Era una gioia per gli occhi. Era un giocatore meraviglioso e farebbe la differenza anche oggi» Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche

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