Le tensioni geopolitiche hanno indebolito le catene di approvvigionamento, che risultano più fragili. Le aziende affrontano pressioni sui margini di profitto e devono rispettare obiettivi di sostenibilità più rigorosi. In questo scenario, il remanufacturing si presenta come una strategia per rafforzare l’economia circolare, riducendo la dipendenza da risorse nuove e ottimizzando il ciclo di vita dei prodotti. La pratica si sta diffondendo come risposta alle sfide di un mercato globale sempre più complesso.

SUPPLY CHAIN sempre più fragili a causa delle tensioni geopolitiche, costanti pressioni sui margini aziendali e obiettivi di sostenibilità sempre più stringenti. A queste tre sfide l’industria prova a rispondere con una nuova soluzione: il remanufacturing ovvero la rigenerazione di motori, turbocompressori e cilindri idraulici di macchinari e attrezzature, per contenere i costi, ridurre l’indebitamento e favorire l’economia circolare. Non una semplice attività di riparazione, ma un modello industriale capace di dare nuova vita a componenti già utilizzati – attraverso processi strutturati di smontaggio, ispezione, rigenerazione, sostituzione delle parti non conformi, controllo qualità e collaudo finale – preservandone il valore tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal remanufacturing l’economia circolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Digital Remanufacturing (Initiative)

Notizie e thread social correlati

Economia circolare, innovazione e competitività. Le regole dal prossimo agostoDal 12 agosto entrerà in vigore il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11 febbraio 2025.

Economia circolare, la strada è in salitaIl 14 maggio a Roma è stato presentato l’ottavo Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026, elaborato dal Circular Economy Network con il...

Argomenti più discussi: Dal remanufacturing l’economia circolare; Cosa sta cambiando nel dietro le quinte dell’auto, dove inizio e fine vita sono sempre più connessi; Cinquant'anni dopo Seveso, la maggior parte dei sinistri ambientali nasce da cause prevenibili.

Dal remanufacturing l’economia circolareSUPPLY CHAIN sempre più fragili a causa delle tensioni geopolitiche, costanti pressioni sui margini aziendali e obiettivi di sostenibilità ... quotidiano.net