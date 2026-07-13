Dal remanufacturing l’economia circolare

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tensioni geopolitiche hanno indebolito le catene di approvvigionamento, che risultano più fragili. Le aziende affrontano pressioni sui margini di profitto e devono rispettare obiettivi di sostenibilità più rigorosi. In questo scenario, il remanufacturing si presenta come una strategia per rafforzare l’economia circolare, riducendo la dipendenza da risorse nuove e ottimizzando il ciclo di vita dei prodotti. La pratica si sta diffondendo come risposta alle sfide di un mercato globale sempre più complesso.

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SUPPLY CHAIN sempre più fragili a causa delle tensioni geopolitiche, costanti pressioni sui margini aziendali e obiettivi di sostenibilità sempre più stringenti. A queste tre sfide l’industria prova a rispondere con una nuova soluzione: il remanufacturing ovvero la rigenerazione di motori, turbocompressori e cilindri idraulici di macchinari e attrezzature, per contenere i costi, ridurre l’indebitamento e favorire l’economia circolare. Non una semplice attività di riparazione, ma un modello industriale capace di dare nuova vita a componenti già utilizzati – attraverso processi strutturati di smontaggio, ispezione, rigenerazione, sostituzione delle parti non conformi, controllo qualità e collaudo finale – preservandone il valore tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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