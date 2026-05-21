Economia circolare la strada è in salita

Il 14 maggio a Roma è stato presentato l’ottavo Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026, elaborato dal Circular Economy Network con il supporto di una fondazione. Il rapporto evidenzia una contraddizione all’interno del sistema produttivo italiano, che si manifesta come una salita difficile nel percorso verso pratiche di economia circolare. La pubblicazione analizza i progressi e le criticità di questa transizione, fornendo dati e osservazioni sulle sfide ancora da affrontare nel settore.

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Il rapporto Il «Circular Economy Network» fotografa un paese leader del riciclo in Europa che però dipende dalle importazioni di materie prime Il rapporto Il «Circular Economy Network» fotografa un paese leader del riciclo in Europa che però dipende dalle importazioni di materie prime C’è una contraddizione al cuore del sistema produttivo italiano che l’ottavo Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026 – presentato il 14 maggio a Roma dal Circular Economy Network con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed Enea – mette a fuoco con chiarezza. L’Italia è il Paese europeo più bravo a riciclare, il più efficiente nell’uso delle risorse, il più circolare tra le grandi economie del continente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Economia circolare, la strada è in salita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ci IMPLORANO di FARE ATTENZIONE ma è TUTTO BELLISSIMO - riprendiamo la MOTO dopo UNA SETTIMANA Sullo stesso argomento Torino rigenera la città: 1,8 milioni per l’economia circolare? Cosa sapere Il Comune di Torino ha approvato 17 progetti per 1,8 milioni di euro. Ambiente: riconoscimento a Cascina durante la conferenza ‘Rifiuti ed Economia Circolare’Cascina (PI), 6 marzo 2026 – Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli... Bosch, Bari diventa hub europeo del remanufacturing: al via il progetto di economia circolare nello stabilimento diesel x.com L’80% dell’economia italiana non è circolareEconomia circolare italiana, Ref: tasso circolarità, trattamento rifiuti e consumo materiali ottimi, ma ci sono margini di miglioramento ... ecodallecitta.it Economia circolare in Europa, fino a un miliardo di tonnellate di CO2 in menoTre nuove analisi dell’Eea indicano che la circolarità può diventare una leva strategica per competitività industriale, sicurezza delle materie prime e ... repubblica.it