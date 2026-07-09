Economia circolare innovazione e competitività Le regole dal prossimo agosto

Entrato in vigore l’11 febbraio 2025, il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (noto come Ppwr, Packaging and Packaging Waste Regulation) sarà operativo dal prossimo 12 agosto. Il governo lo sta recependo con la Legge di delegazione europea 2025. Si tratta di un provvedimento che rivoluziona la gestione degli imballaggi, introducendo una nuova serie di obblighi che ne coprono l’intero ciclo di vita, con l’obiettivo di ridurre le quantità immesse sul mercato, contenere l’uso di materie prime vergini e favorire la transizione verso l’economia circolare. Le novità introdotte dal regolamento riguardano le restrizioni su... 🔗 Leggi su Formiche.net

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