Sudario per Gaza a Pescara in ricordo dei bambini palestinesi uccisi

Sabato 16 maggio a Pescara sarà esposto un sudario che sta attraversando l’Italia. Si tratta di un simbolo di memoria dedicato ai bambini palestinesi uccisi, con i loro nomi scritti sopra. L’oggetto è stato portato in diverse città italiane come rappresentazione di ricordo e riflessione su quanto accaduto. La cerimonia si svolgerà nel rispetto della volontà di mantenere vivo il ricordo delle vittime.

Sabato 16 maggio, a Pescara, arriverà un sudario che sta percorrendo l’Italia, come simbolo della memoria di un’umanità che si è persa, con i nomi – da non dimenticare – di tutti coloro che non ci sono più. Un gesto di solidarietà per la popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania, per la pace.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Venticinque metri di sudario per Gaza attraversa le vie di Roma: l’iniziativa per non dimenticare i 18mila bambini uccisi – VideoVenticinque metri di sudario, largo otto, per non rimanere in silenzio e non dimenticare gli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza fra ottobre 2023 e... "HeART of Gaza", i disegni dei bambini palestinesi in una mostra a CasertaTutto pronto per l'inaugurazione della mostra "HeART of Gaza", che si terrà sabato 11 aprile alle 17 presso il Museo Diocesano di Caserta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vicino/Lontano, pubblico sotto un sudario per ricordare i bimbi uccisi a Gaza; A Udine il lungo memoriale dei bambini uccisi a Gaza sorretto dal pubblico; Vicino/lontano, il pubblico di Udine sotto il sudario con i nomi dei bambini uccisi a Gaza; Paola Caridi, l’Occidente che guarda a Gaza. Vicino/Lontano, pubblico sotto un sudario per ricordare i bimbi uccisi a Gaza(ANSA) - UDINE, 05 MAG - L'intero pubblico accorso nella chiesa di San Francesco sotto un enorme sudario di 25 metri per 7 con sopra i nomi impressi a mano di 18.457 bambine e bambini uccisi a Gaza da ... msn.com A Udine il lungo memoriale dei bambini uccisi a Gaza sorretto dal pubblicoAnteprima di Vicino/Lontano con il grande sudario che raccoglie i nomi delle giovani vite spezzate sulla Striscia, un gesto collettivo che restituisce identità e presenza alle vittime ... rainews.it Vicino/Lontano, pubblico sotto un sudario per ricordare i bimbi uccisi a Gaza. Anteprima del Festival a Udine nel dialogo teatrale tra Caridi e Montanari #ANSA - facebook.com facebook