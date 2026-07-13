Dakar 2027 Toyota Gazoo Racing al via con un prototipo a idrogeno

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Toyota Gazoo Racing parteciperà al rally Dakar 2027 con un prototipo a idrogeno. La competizione si svolgerà in Arabia Saudita dal 1° al 15 gennaio. Si tratta del primo utilizzo di un veicolo di questa tipologia nella storia della gara. La casa automobilistica ha annunciato che il prototipo è stato sviluppato specificamente per affrontare le sfide del rally. La partecipazione rappresenta un passo importante verso l’impiego di tecnologie alternative nel motorsport.

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Importanti novità in casa Toyota: in occasione dell'edizione del rally Dakar del prossimo anno, che si terrà in Arabia Saudita dal 1° al 15 gennaio 2027, il team Gazoo Racing parteciperà con il Dkr GR FC Hilux, un nuovo prototipo realizzato attraverso un'architettura che prevede l'utilizzo delle celle a combustibile a idrogeno (Fcev). Sviluppato sulla base del Dkr Gr Hilux usato nel corso dell'ultima edizione del rally-raid, il nuovo modello si distingue per la sostituzione del motore a benzina con un sistema di propulsione a celle a combustibile realizzato da Toyota, che durante la marcia non produce emissioni di CO2, ma soltanto vapore acqueo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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