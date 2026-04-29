WRC 2027 | Toyota accelera con il nuovo prototipo in Spagna

In Spagna, la casa automobilistica sta portando avanti i test di un nuovo prototipo destinato alla stagione WRC 2027. Il progetto si concentra sull’utilizzo del limite di spesa di 345.000 euro previsto dal regolamento. I test coinvolgono diverse configurazioni e componenti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni del veicolo rispetto alle versioni precedenti. La fase di sperimentazione si svolge in diverse condizioni di guida, in modo da valutare vari aspetti tecnici e di affidabilità.

? Cosa sapere Toyota testa in Spagna il nuovo prototipo per il regolamento WRC 2027.. Il progetto punta a sfruttare il tetto di spesa di 345.000 euro.. In Spagna, Toyota ha accelerato i test sul nuovo prototipo per il WRC 2027, mostrando un’estetica differente rispetto ai modelli testati in Portogallo lo scorso febbraio. Il costruttore giapponese sta concentrando gli sforzi sulla preparazione tecnica in vista del radicale cambiamento dei regolamenti del Campionato Mondiale Rally previsto per il prossimo anno. Mentre le nuove norme FIA imporranno un tetto di spesa fissato a 345.000 euro e una base tecnica ispirata alle vetture Rally2, Toyota si distingue come l’unico produttore generalista ad aver già formalmente impegnato risorse per lo sviluppo di un modello specifico per queste regole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WRC 2027: Toyota accelera con il nuovo prototipo in Spagna The 2027 Toyota WRC Car is Here and it's Insane ! Notizie correlate La Toyota del futuro: la Celica ispira la vettura WRC 2027La partecipazione di una rinomata casa automobilistica al WRC resta centrale nonostante il periodo particolarmente critico vivido dal Campionato. Come Hyundai ha trasformato il WRC in un dominio ToyotaUn quadro chiaro emerge dal confronto tra le principali squadre del WRC: Toyota Gazoo Racing ha collezionato 16 vittorie nelle ultime 20 prove,... Approfondimenti e contenuti WRC 2027: colpo di scena dalla Spagna. RFEDA e RMC Motorsport svilupperanno una nuova Rally1Il panorama del World Rally Championship sta per cambiare volto in modo radicale. Se il 2027 è stato cerchiato in ... rallyssimo.it WRC | Toyota piazza il colpo e prende Ott Tanak come tester per la vettura 2027Il campione del mondo 2019 è tornato al volante di un’auto da WRC dopo essersi preso un anno sabbatico per la stagione 2026. msn.com