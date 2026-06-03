Toyota compie un nuovo passo nello sviluppo delle tecnologie a idrogeno applicate al motorsport. In occasione della 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans, il costruttore giapponese porterà in pista per la prima volta davanti al pubblico il prototipo TR LH2 Racing, una vettura alimentata a idrogeno liquido che esplora le potenzialità di questa soluzione nelle competizioni. Il modello, sviluppato sulla stessa base tecnica della Hypercar impegnata nella gara francese, sarà protagonista di due sessioni dimostrative sul Circuit de la Sarthe, in programma l’11 e il 13 giugno. L’obiettivo è quello di evidenziare le possibilità offerte da un motore a combustione interna alimentato a idrogeno, tecnologia sulla quale Toyota sta investendo da tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Toyota porta l’idrogeno a Le Mans. Debutto sportivo per il prototipo TR LH2 Racing

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Perché le AUTO A IDROGENO hanno FALLITO contro quelle a BATTERIA

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