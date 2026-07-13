Dai dirigenti agli operai specializzati | le aziende continuano ad avere difficoltà a trovare addetti da assumere

Le aziende italiane segnalano ancora difficoltà nel reperire personale con competenze adeguate, includendo sia dirigenti che operai specializzati. La situazione è confermata dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, prodotto da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che analizza le previsioni occupazionali per luglio.

Roma, 13 Luglio 2026 – In Italia le aziende continuano a incontrare difficoltà a trovare personale adeguatamente formato. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che elabora le previsioni occupazionali per il mese di luglio. Le difficoltà di reperimento riguardano il 42,6% delle posizioni aperte e derivano in primo luogo dalla mancanza di candidati (26,3%), seguita da una preparazione non adeguata rispetto alle competenze richieste (12,3%). Il più elevato mismatch si registra nelle industrie metallurgiche e dei prodotti in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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