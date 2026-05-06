Edison pronta ad assumere 170 tecnici specializzati | Foggia fucina della formazione

Edison ha annunciato l’intenzione di assumere 170 tecnici specializzati, con un focus particolare sulla formazione nel settore energetico. A Foggia, in Puglia, è stato firmato un accordo che punta a sviluppare una filiera formativa dedicata alle energie rinnovabili. La città si conferma come centro di riferimento per la produzione di energia da fonti sostenibili e si prepara a formare figure professionali per supportare la transizione energetica locale.

In Puglia nasce una filiera formativa specializzata nel settore energetico. A Foggia, cuore della produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato siglato il primo accordo per generare competenze e formare tecnici specializzati per gestire la transizione energetica direttamente sul territorio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Nuovi Oss specializzati e assistenti infermieri, "la Regione acceleri sull'iter per l'avvio della formazione"Facilitare il potenziamento dei percorsi formativi per operatore socio sanitario specializzato e assistente infermiere, e assicurare l'effettiva... Edison lancia il piano assunzioni per i profili tecniciNUOVO piano di assunzioni da parte di Edison che investe nel valore dei profili tecnici specialistici e lancia High Technological Knowledge Program,...