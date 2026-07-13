Dagli hotel ai ristoranti I lavoratori stagionali? Giovani precari e ’poveri’

Su circa 127.600 lavoratori stagionali nel settore del turismo in Lombardia, il 48,6% ha un contratto part time. Solo il 66,7% di questi è assunto a tempo indeterminato, lasciando il restante in condizioni di precarietà. La maggior parte sono giovani, precari e con contratti a breve termine, evidenziando una forte discontinuità occupazionale. La regione si conferma come il principale bacino turistico italiano, con un'ampia fetta di lavoratori in condizioni di instabilità.

di Andrea Gianni Un lavoratore su due nel settore del turismo, il 48,6% del totale, ha un contratto part time, pari a 127.608 dipendenti in Lombardia. Solo il 66,7% è assunto a tempo indeterminato, spia di una precarietà diffusa e di una discontinuità occupazionale nella regione che si conferma come il primo bacino turistico italiano. Fattori che si rispecchiano in un retribuzione lorda annua media tra le più basse: 16.026 euro. Limitando l’analisi ai soli full time la media sale a 19.925 euro, in ogni caso non in linea con il costo della vita in Lombardia e in particolare a Milano, città che sta registrando flussi turistici record. Una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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