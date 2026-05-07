Durante l’estate, gli hotel di Bellaria Igea Marina stanno registrando un incremento di giovani stagionali che lavorano come camerieri, receptionist e in altri ruoli. Questo fenomeno ha portato a un rinnovamento del personale, con più giovani che affiancano le figure più esperte. La presenza di nuovi stagionali si combina con la stagione turistica, contribuendo a un ricambio generazionale nel settore.

Contro l’afa dell’estate negli hotel di Bellaria Igea Marina soffierà una "boccata di aria fresca". Il settore turistico locale sta assistendo a un fenomeno rigenerante: l’aumento delle cosiddette ‘nuove leve’. Giovanissimi – spesso ventenni o anche più piccoli – che scelgono la stagione balneare come primo approccio al mondo del lavoro. A tracciare il quadro è Emanuele Campana, presidente di Federalberghi Aia: "C’è un forte aumento di richieste da parte di giovani che vogliono lavorare in albergo – spiega – Negli ultimi anni stiamo assistendo a un mutamento del mercato. Dopo l’estrema difficoltà del post-Covid, in cui il personale pareva esaurito, oggi molti imprenditori hanno capito l’importanza di puntare sulla formazione delle nuove generazioni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica degli stagionali: "Più giovani negli hotel"

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