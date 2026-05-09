Con l’arrivo della stagione estiva, bar e ristoranti del litorale pisano segnalano notevoli difficoltà nel trovare personale, in particolare camerieri. I gestori lamentano un calo di giovani disposti a lavorare in questo settore e segnalano che il lavoro richiede sacrifici elevati, rendendo sempre più complesso mantenere i servizi aperti e funzionanti. La situazione si presenta come un problema crescente, che mette a rischio l’offerta di servizi durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Pisa, 9 maggio 2026 – “Trovare camerieri sul litorale è diventato una tragedia ”. È questo l’ allarme che arriva da diversi ristoratori del litorale pisano che, alle porte dell’ estate, fanno i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale. Una situazione che si ripresenta ormai ogni anno con l’avvicinarsi della stagione turistica, ma che oggi, spiega Daniela Petraglia presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa e Fipe “sta diventando strutturale in tutta la provincia di Pisa, non solo per le zone turistiche”. I posti di lavoro “non mancano”, ma quello che sembrerebbe scarseggiare per gli esercenti sono le braccia e, soprattutto, la disponibilità ad accettare le vecchie regole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bar e ristoranti: sos stagionali. “Non è più lavoro per giovani. Pochi servizi, troppo sacrificio”

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