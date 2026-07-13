da via foscolo a ponte giovanni falcone ecco tutti i lavori in partenza a firenze

A Firenze, questa settimana partiranno i lavori di ripristino in via Foscolo e su ponte Giovanni Falcone. Le operazioni riguarderanno la sistemazione del manto stradale e interventi di manutenzione. I lavori sono previsti a partire da oggi e continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza delle arterie interessate. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di completamento.

Firenze, 13 luglio 2026 – Sono diversi i lavori che scattano a Firenze in questa settimana. Ad esempio inizieranno i lavori di ripristino in via Foscolo. Nella prima fase che andrà avanti fino al 9 agosto saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra piazzale di Porta Romana e via Pindemonte. A seguire gli altri interventi con provvedimenti che saranno comunicati successivamente. Di notte. Saranno poi effettuati in orario notturno lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su ponte Giovanni Falcone. In orario 22-6 da lunedì 13 a venerdì 17 maggio sarà interrotta la circolazione nella rampa di discesa su via De Nicola con svolta in direzione centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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