Svolta a Ponte San Giovanni cantieri verso la chiusura Ecco tutti i cambiamenti

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori su Ponte San Giovanni sono in fase di conclusione e i cantieri stanno per essere chiusi. L'ultimo intervento è stato completato e le operazioni di smantellamento delle strutture temporanee sono in corso. La riapertura della strada è prevista a breve, con la ripresa del traffico normale. Non ci sono state variazioni sui tempi comunicati in precedenza e tutte le attività di cantiere si stanno concludendo secondo il cronoprogramma stabilito.

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Perugia, 30 maggio 2026 – “Essendo ormai vicini alla conclusione dei lavori su Ponte San Giovanni del Pinqua Pnrr (circa 30 milioni, ndr), ci tenevamo a fare un punto con la stampa per mostrare l’avanzamento dei lavori, comprese le modifiche realizzate, e per condividere gli aspetti salienti delle opere e delle novità apportante al progetto”. Così l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini che ieri ha effettuato un sopralluogo sui cantieri con il collega Andrea Stafisso (Sviluppo economico) e i dirigenti Franco Marini, Fabio Zepparelli e Margherita Ambrosi. Va ricordato che una prima parte del finanziamento (cosiddetto Pinqua 1)... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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