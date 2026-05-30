I lavori su Ponte San Giovanni sono in fase di conclusione e i cantieri stanno per essere chiusi. L'ultimo intervento è stato completato e le operazioni di smantellamento delle strutture temporanee sono in corso. La riapertura della strada è prevista a breve, con la ripresa del traffico normale. Non ci sono state variazioni sui tempi comunicati in precedenza e tutte le attività di cantiere si stanno concludendo secondo il cronoprogramma stabilito.

Perugia, 30 maggio 2026 – “Essendo ormai vicini alla conclusione dei lavori su Ponte San Giovanni del Pinqua Pnrr (circa 30 milioni, ndr), ci tenevamo a fare un punto con la stampa per mostrare l’avanzamento dei lavori, comprese le modifiche realizzate, e per condividere gli aspetti salienti delle opere e delle novità apportante al progetto”. Così l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini che ieri ha effettuato un sopralluogo sui cantieri con il collega Andrea Stafisso (Sviluppo economico) e i dirigenti Franco Marini, Fabio Zepparelli e Margherita Ambrosi. Va ricordato che una prima parte del finanziamento (cosiddetto Pinqua 1)... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta a Ponte San Giovanni, cantieri verso la chiusura. “Ecco tutti i cambiamenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia, lavori a Ponte San Giovanni: proroghe ai cantieri per la realizzazione della posta ciclabileA Ponte San Giovanni continuano i lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile.

Perugia, lavori a Ponte San Giovanni: proroghe ai cantieri per la realizzazione della pista ciclabileA Ponte San Giovanni, i lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile sono stati prorogati tramite due ordinanze.

Temi più discussi: Svolta a Ponte San Giovanni, cantieri verso la chiusura. Ecco tutti i cambiamenti; A Ponte San Giovanni nasce il coro gospel interculturale e intergenerazionale Roots & Shoots; Sabato 30 maggio a Ponte San Giovanni primo saggio di un nuovo gruppo gospel multietnico; Bonelli e AVS in Calabria, Campana: No al Ponte e alle destre delle illusioni · CosenzaChannel.it.

Svincolo di Ponte San Giovanni, lavori in undici fasi: dureranno tre anni. A primavera cantiere per due galleriePrima i lavori per l’ammodernamento delle gallerie di Piscille e Madonna Alta (anche di notte) e poi le rampe con il nuovo svincolo di Ponte San Giovanni. La partita per evitare che il Raccordo e ... ilmessaggero.it

Svolta a Ponte San Giovanni. Apre la Casa della Comunità: Sanità vicina alla gentePonte San Giovanni fa un passo avanti sulla sanità pubblica dato che da ieri è funzionante la Casa della Comunità, la prima realizzata a Perugia che è situata al primo piano del Centro commerciale ... lanazione.it