Firenze ripartono i treni dopo i lavori su Ponte al Pino | ecco quando sarà posizionato il nuovo cavalcaferrovia

Notizia in breve

Dopo giorni di interruzione, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata ripristinata. I lavori su Ponte al Pino sono stati conclusi e il nuovo cavalcaferrovia sarà posizionato nelle prossime settimane. La ripresa dei treni ha consentito di ripristinare i collegamenti, con i treni che sono tornati a circolare regolarmente. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulla data precisa di completamento del nuovo cavalcaferrovia.