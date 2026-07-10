Firenze ripartono i treni dopo i lavori su Ponte al Pino | ecco quando sarà posizionato il nuovo cavalcaferrovia
Dopo giorni di interruzione, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata ripristinata. I lavori su Ponte al Pino sono stati conclusi e il nuovo cavalcaferrovia sarà posizionato nelle prossime settimane. La ripresa dei treni ha consentito di ripristinare i collegamenti, con i treni che sono tornati a circolare regolarmente. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulla data precisa di completamento del nuovo cavalcaferrovia.
Firenze, 10 luglio 2026 – Dopo giorni di (contenuti) disagi a causa dei lavori su Ponte al Pino, è ripartita la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze. Lo comunica in una nota Rete Ferroviaria Italia (Rfi, gruppo Ferrovie dello Stato): la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle ore 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rfi per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al Pino. https:www.lanazione.itvideoponte-al-pino-proseguono-i-lavori-per-la-sostituzione-del-cavalcaferrovia-tiqzu2s1 Cosa è stato fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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