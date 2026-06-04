Un uomo di 52 anni ha aggredito il personale sanitario al pronto soccorso di un ospedale a Massa nella mattina del 28 maggio, causando scompiglio all’interno della struttura. L’uomo era stato portato lì per ricevere cure mediche e, durante l’episodio, ha colpito alcuni operatori. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo sul posto. Non ci sono state altre persone coinvolte o ferite.

MASSA – Un uomo di 52 anni aggredisce il personale sanitario al Noa di Massa nella mattinata del 28 maggio, seminando il panico all’interno del pronto soccorso dell’ospedale apuano dove era stato trasportato per ricevere alcune cure mediche. L’uomo, un cittadino magrebino domiciliato nel comune di Carrara, si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica causato dall’assunzione eccessiva di bevande alcoliche. All’improvviso ha iniziato a minacciare i presenti e ha poi colpito un’infermiera, causandole delle lesioni. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa sono intervenuti immediatamente sul posto per bloccare l’esagitato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Massa, caos al pronto soccorso: aggredisce il personale sanitario, arrestata una persona

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