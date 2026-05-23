Un uomo ha afferrato una piantana e ha colpito un’infermiera al volto durante un’aggressione nel pronto soccorso di un ospedale cittadino. L’incidente si è verificato nella sala visite C, dove il paziente ha perso la pazienza, scatenando il gesto violento. La donna è stata soccorsa e medicata, mentre l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Saronno (Varese) – Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove un’infermiera è stata ferita durante un’aggressione avvenuta nella sala visite C. La donna è stata colpita con una piantana per flebo da un paziente di 34 anni, poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Saronno con l’accusa di lesioni ai danni di personale sanitario. Secondo quanto emerso, l’uomo, cittadino marocchino, operaio regolarmente presente in Italia e già noto alle forze dell’ordine, si era presentato al pronto soccorso lamentando una forte sciatalgia. Dopo l’attesa per essere visitato, avrebbe iniziato a dare in escandescenze fino ad arrivare all’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde le staffe al Pronto soccorso di Saronno, afferra una piantana e colpisce al volto un’infermiera

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