Nel 2026, sei alloggi su Airbnb ispirati a film e serie tv, seguendo un trend che unisce visione e viaggio. Dopo aver visto un film, molti cercano case che ricordino i paesaggi o gli ambienti rappresentati, oppure prenotano direttamente abitazioni che sembrano uscire dallo schermo. Questa modalità trasforma la vacanza in un’anticipazione di storie ancora da scoprire, creando un collegamento diretto tra visione e soggiorno.

Prima si guarda il film, poi si parte alla ricerca dei suoi paesaggi. Oppure si prenota direttamente una casa che sembri uscita dallo schermo, trasformando la vacanza nell’anticipazione di una storia ancora da vedere. È il principio alla base della selezione di soggiorni proposta da Airbnb e ispirata ad alcuni dei film e delle serie più attesi del 2026. Si va dal rosa vitaminico di Elle, la serie prequel di Legally Blonde, alle coste di Favignana che richiamano il viaggio mitologico di The Odyssey di Christopher Nolan. Senza dimenticare la frontiera americana della nuova Casa nella prateria e l’Inghilterra georgiana di Orgoglio e... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Da The Odyssey a Legally Blonde: 6 Airbnb ispirati ai film e alle serie del 2026

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