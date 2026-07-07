Dal calcio dei Mondiali su Rai 1 a Storie al bivio di sera su Rai 2, passando per Memories su Canale 5: ecco la guida completa ai programmi tv di stasera, martedì 7 luglio 2026. La prima serata è ricca di appuntamenti per tutti i gusti. Anticipazioni programmi tv stasera, martedì 7 luglio 2026 Martedì 7 luglio 2026 propone una prima serata ricca di appuntamenti tra sport, cinema, intrattenimento e approfondimento. Rai punta sul calcio dei Mondiali 2026 e sui programmi di attualità, mentre Mediaset offre film per tutti i gusti e La7 propone un grande classico del cinema d'azione. Ecco che cosa vedere stasera sui principali canali del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Programmi TV stasera, martedì 7 luglio 2026, dai Mondiali ai film alle serie, che cosa vedere in prima serata: la guida completa

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