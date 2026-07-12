Atletica Francesco Inzoli magico 8.25 ai Campionati Italiani U23 Sigilli di Cambiolo e Longobardi sui 200

La copertina dell’ultima giornata dei Campionati Italiani U23 di atletica è tutta per Francesco Inzoli, autore di un rimarchevole volo da 8.25 metri con 2,0 ms di vento a favore e diventando così il quarto italiano di sempre a livello assoluto, alle spalle di Andrew Howe (8.47), Mattia Furlani e Giovanni Evangelisti (8.43). Nell’ultima giornata di gare a Molfetta, si sono distinti anche Elena Cambiolo (scesa a 23.05 sui 200 metri con 0,5 ms di brezza in faccia, dopo il successo di ieri sul rettilineo) ed Eduardo Longobardi (20.61 con 1,1 ms di vento contrario sul mezzo giro di pista). Bei personali sui 400 ostacoli per Dario Bressanello (50.48) e Ludovica Cavo (57. 🔗 Leggi su Oasport.it

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