Da Pietra Alma nasce Lithos Atelier il progetto del Gruppo Traettino tra geologia e collezionismo

Da lopinionista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gruppo Traettino ha acquisito Pietra Alma, un monolite geologico risalente al Giurassico Medio, e ha avviato Lithos Atelier. Il progetto unisce geologia e collezionismo, segnando un passaggio successivo dopo la scoperta del masso. La collaborazione tra le parti ha portato alla creazione di questa nuova iniziativa, senza ulteriori dettagli sulle attività o sui piani futuri.

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MODENA – Dopo la scoperta di Pietra Alma, il monolite geologico risalente al Giurassico Medio, il progetto entra in una nuova fase con l’acquisizione da parte del Gruppo Traettino e la nascita di Lithos Atelier. La pietra originaria, formatasi nell’area anatolica dell’antico oceano Tetide circa 176 milioni di anni fa, non viene considerata soltanto come reperto naturale, ma come matrice culturale. Da questa presenza nasce un percorso che unisce geologia, arte, alto artigianato e design contemporaneo, con l’obiettivo di trasformare la memoria della pietra in opere da collezione. Lithos Atelier nasce a Modena come luogo di interpretazione e produzione di edizioni one-off handmade, realizzate su scala e su materiali di pregio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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