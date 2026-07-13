Da Jurassic Park a Peaky Blinders morto Sam Neill a 78 anni | i tributi strazianti che hanno sconvolto i social

L’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo in Jurassic Park, è morto il 13 luglio 2026 all'età di 78 anni. La sua carriera comprende oltre cento produzioni cinematografiche e televisive. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media, con tributi provenienti da colleghi e fan. La sua scomparsa ha causato commozione tra gli appassionati di cinema e serie televisive.

Il mondo del cinema piange Sam Neill. L’attore neozelandese, indimenticabile protagonista di Jurassic Park e volto iconico di oltre cento produzioni cinematografiche e televisive, si è spento lunedì 13 luglio 2026 all’età di 78 anni. La notizia, comunicata dalla famiglia attraverso un post sul profilo Instagram dell’attore, ha scosso l’intera comunità artistica internazionale per la sua improvvisa e inaspettata natura. Nel comunicato ufficiale, i familiari hanno descritto la scomparsa come “ improvvisa e inaspettata”, precisando che Neill è morto “ con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita “. Parole che hanno dato il via a... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Jurassic Park and Peaky Blinders star Sam Neill dies aged 78

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Si è spento a 78 anni #SamNeill. Volto autorevole dotato di grande presenza scenica e versatilità, ha lasciato un segno indelebile con ruoli memorabili, dal celebre Alan Grant di Jurassic Park ai numerosi personaggi che hanno contraddistinto una carriera lun x.com

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