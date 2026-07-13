La Francia ha convocato l’ambasciatore russo dopo aver denunciato una vasta campagna di spionaggio e sabotaggio condotta da Mosca contro diversi Paesi europei, tra cui la Francia stessa. La campagna informatica è attribuita alla Russia e coinvolge ministeri, imprese e infrastrutture critiche. Anche la Germania ha preso provvedimenti simili, mentre l’Unione Europea ha colpito le reti dell’Fsb in risposta alle attività di cyber-spionaggio.

La campagna informatica attribuita alla Russia contro Paesi europei, ministeri, imprese e infrastrutture critiche diventa un caso diplomatico. Parigi convocherà l’ambasciatore russo nei prossimi giorni, dopo aver denunciato una vasta operazione di spionaggio e sabotaggio condotta da Mosca contro diversi Paesi europei, Francia compresa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, spiegando che la risposta francese non si limiterà alla protesta formale: saranno adottate misure contro nove individui e quattro entità ritenuti responsabili della campagna, attribuita al Servizio federale di sicurezza russo, l’Fsb. Reuters ha riportato le parole di Barrot, secondo cui la campagna avrebbe avuto finalità di spionaggio e sabotaggio contro “una dozzina” di Paesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cyber-spionaggio russo. Francia e Germania convocano gli ambasciatori, l’Ue colpisce le reti dell’Fsb

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