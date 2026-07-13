| convocano gli ambasciatori russi

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ambasciatori russi sono stati convocati per discutere della crescente tensione tra Russia e Occidente. La disputa si sta spostando dal fronte ucraino verso ambiti diplomatici e diplomatici. Nel frattempo, un leader ucraino si trova a Parigi per incontri ufficiali. La situazione si evolve con nuove iniziative diplomatiche e mosse politiche, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sulle decisioni prese durante la convocazione degli ambasciatori.

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La guerra tra Russia e Occidente si combatte sempre più lontano dal fronte ucraino. Mentre Volodymyr Zelensky arriva a Parigi per partecipare al nuovo vertice della Coalizione dei Volenterosi, il governo francese ha scelto di trasformare la vigilia della Festa nazionale in un messaggio politico rivolto a Mosca: la Francia accusa apertamente il Cremlino di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di Paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. L'accusa è accompagnata da una risposta diplomatica immediata: la convocazione dell'ambasciatore russo Alexeï Mechkov al Quai d'Orsay e nuove sanzioni contro nove individui e quattro entità ritenute collegate ai servizi di sicurezza russi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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