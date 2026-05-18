Moto fuori strada a Caprino | due giovani feriti una ragazza precipita nella scarpata

Nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio, lungo una strada asfaltata a Caprino Veronese, due giovani mantovani sono rimasti feriti dopo un incidente con la moto. Una ragazza è scivolata nella scarpata e ha subito un trauma, mentre un altro giovane ha riportato ferite di diversa gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno immobilizzato i feriti e li hanno trasportati in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

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