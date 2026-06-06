Auto fuori strada e volo di 100 metri nella scarpata | morto il conducente vittima da identificare

Nella notte tra venerdì e sabato, un'auto è finita fuori strada in Canton Ticino, scivolando in una scarpata da circa 100 metri di altezza. L’incidente ha provocato la morte del conducente, la cui identità non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’automobilista. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un automobilista nella notte tra venerdì e sabato in Canton Ticino. La tragedia è avvenuta poco dopo le 00.15 a Canobbio, lungo via Tesserete.Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia cantonale, il conducente stava viaggiando in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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