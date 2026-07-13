Cultura | la Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in scena con lo spettacolo di fine anno
La Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma ha presentato lo spettacolo di fine anno in due serate. L’evento ha concluso l’anno accademico e il percorso formativo degli studenti. La scuola è considerata tra le più prestigiose in Italia. Lo spettacolo ha visto la partecipazione degli allievi, che hanno esibito le coreografie preparate durante il corso. La manifestazione si è svolta nel teatro, coinvolgendo pubblico e familiari.
Due serate dedicate alla celebrazione della conclusione dell’anno accademico e del percorso formativo di una delle più prestigiose scuole di danza italiane. Il 15 e 16 luglio, alle ore 19, il Teatro Costanzi accoglierà il tradizionale spettacolo di fine anno della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, sotto la direzione di Eleonora Abbagnato. Gli allievi della Scuola saranno i protagonisti di un programma che abbraccia diversi linguaggi ed estetiche, spaziando dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea, e offrendo al pubblico un’anteprima del frutto del lavoro svolto durante l’anno. La Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma beneficia del prezioso supporto della Fondazione Roma, che accompagna la sua attività formativa, contribuendo alla crescita delle nuove generazioni di artisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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