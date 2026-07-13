Cultura | la Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in scena con lo spettacolo di fine anno

Notizia in breve

La Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma ha presentato lo spettacolo di fine anno in due serate. L’evento ha concluso l’anno accademico e il percorso formativo degli studenti. La scuola è considerata tra le più prestigiose in Italia. Lo spettacolo ha visto la partecipazione degli allievi, che hanno esibito le coreografie preparate durante il corso. La manifestazione si è svolta nel teatro, coinvolgendo pubblico e familiari.