Le avventure di Toy Story tornano in scena con lo spettacolo di fine anno della scuola Dance Dream

Il tradizionale spettacolo di fine anno della scuola di danza di Cesenatico si svolge con le coreografie ispirate alle avventure di Toy Story. L’evento, che chiude l’anno scolastico, celebra i 16 anni di attività della scuola Dance Dream. Gli studenti si esibiscono con performance che ripropongono scene e personaggi del celebre film d’animazione, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione si tiene come ogni anno presso la struttura della scuola, con il coinvolgimento di numerosi allievi di diverse età.

La scuola di danza di Cesenatico Dance Dream celebra 16 anni di attività con il tradizionale spettacolo di fine anno. Al Teatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena, il 5 e 6 giugno, tre repliche ispirate al mondo di Toy Story coinvolgeranno circa cento allievi tra danza classica, moderna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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*Toy Story 2* Ending Credits *A Bug's Life Scene* Extra Scene

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