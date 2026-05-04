Al Mercadante in scena lo spettacolo di danza La Duse Nessuna Opera

Il primo appuntamento con la danza della stagione del Teatro di Napoli è dedicato a un’icona immortale del teatro italiano e internazionale: Eleonora Duse. L’8 maggio alle ore 21, il Teatro Mercadante ospita La Duse Nessuna Opera, creazione coreografica firmata da Adriano Bolognino e Rosaria Di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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