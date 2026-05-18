Ucraina Andrea Maldera nuovo ct della nazionale

La Federcalcio ucraina ha annunciato l’ingaggio di un nuovo commissario tecnico per la nazionale, proveniente dall’Italia. La scelta è stata approvata dal Comitato Esecutivo su proposta del Comitato delle Nazionali. La nomina riguarda un tecnico con esperienza nel calcio europeo, che si occuperà della guida della selezione nazionale nelle prossime competizioni. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contratto o sui progetti futuri.

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E’ Andrea Maldera il nuovo ct della nazionale Ucraina. La Federcalcio ucraina infatti ha annunciato l’ingaggio del tecnico italiano, candidatura “approvata dal Comitato Esecutivo della Federcalcio su proposta del Comitato delle Nazionali”. Il contratto di Maldera ha una “durata di due anni con opzione di rinnovo”. Per la prima volta nella storia la squadra Ucraina sarà allenata da un selezionatore straniero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??????????????????????????? (@uafukraine) Andrea Maldera, la carriera. Classe 1971, l’allenatore milanese è stato nel corso della sua carriera assistente di Roberto De Zerbi, prima al Brighton e poi all’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Andrea Maldera nuovo ct della nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Historic Shift Tactical Visionary Andrea Maldera Set to Take Reins as Ukraines First Foreign Head Sullo stesso argomento Chi vorreste tra questi come nuovo Ct della Nazionale?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Max Allegri","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Antonio... Milan, Allegri nuovo CT della Nazionale? Ecco cosa filtra dalla sede della FigcL’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ presenta un’analisi sul futuro della panchina azzurra, in un momento delicatissimo per il calcio... Pronto un nuovo CT per l'Ucraina: l'italiano Andrea Maldera. #4maggio #Calciomercato x.com Andrea Maldera is the new head coach of the Ukraine national teamROME (ITALPRESS) – Andrea Maldera has been appointed as the new head coach of the Ukraine national football team. The Italian manager has signed a two-year contract with an option for renewal. I am v ... italpress.com Maldera nuovo Ct dell'Ucraina, è ufficiale: si tratta del primo allenatore straniero nella storia del PaeseAndrea Maldera – capo allenatore della squadra nazionale ucraina L'Associazione Calcio Ucraina annuncia l'assunzione di un nuovo capo allenatore della squadra nazionale. Andrea Maldera è diventato il ... goal.com