Nel messaggio di una donna, si trovano immagini intime inviate senza consenso, tra cui foto di parti genitali e scatti di un pene davanti allo specchio. Le immagini sono state raccolte in una cartella di messaggi privati sui social, senza autorizzazione. La vittima ha dichiarato che si tratta di molestie, definendole “non richieste” e invasive. La presenza di contenuti di questo tipo in conversazioni private rappresenta un’aggressione alla privacy.

Ci sono molestie che fanno rumore, poi ce ne sono altre che arrivano in silenzio, dentro la cartella “Richieste di messaggi” dei social. Una foto, poi un’altra, un pene fotografato davanti allo specchio. Un altro sul water. Fantasie sessuali, dichiarazioni d’amore, messaggi insistenti. Succede a Cristina Plevani: succede ogni giorno a migliaia di donne. La differenza è che Cristina ha deciso di raccontarlo. Ha pubblicato un post rivolgendosi direttamente alle donne, chiedendo se anche loro vivessero la stessa esperienza. Poche ore dopo quel post è stato ripreso da alcun media e lì è iniziata un’altra storia: quella degli insulti. Sei un cesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristina Plevani: “Le immagini intime non richieste? Una molestia”

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Cristina Plevani denuncia i messaggi indesiderati sui social

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