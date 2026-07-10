Una persona ha pubblicato uno sfogo sui social, lamentando di ricevere messaggi e foto intime da sconosciuti. Ha scritto che si tratta di uomini “piccoli e ignoranti” e ha invitato le donne a condividere le proprie esperienze. La pubblicazione invita alla discussione su questo fenomeno diffuso, senza fornire dettagli su eventuali azioni legali o identificazioni di chi le invia.

Cristina Plevani affida ai social uno sfogo contro i messaggi e le foto intime che, racconta, riceve da sconosciuti attraverso i messaggi privati dei social. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e dell’ultima Isola dei Famosi pubblica anche lo screenshot di uno dei messaggi ricevuti e invita le altre donne a confrontarsi su un’esperienza che potrebbe non riguardare soltanto lei. “Forse è il caso di parlarne tra noi donne, perché non credo di essere l’unica ‘fortunella’ a trovare messaggi del genere in privato. Come non credo essere l’unica a ritenere che questo genere maschile è uno sfigato all’ennesima potenza “, scrive. L’ex gieffina spiega che quello mostrato è solo uno dei tanti messaggi ricevuti: “Parliamoci chiaro, questo è sobrio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Uomini piccoli e ignoranti che mandano messaggi del genere con foto intime, donne parliamone perché non credo di essere l’unica a riceverli. Ditemi cosa ne pensate”: lo sfogo di Cristina Plevani

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