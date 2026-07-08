Una donna di Iseo, nota per aver partecipato a reality show, ha denunciato di ricevere frequentemente messaggi privati con foto intime non richieste sui social. Nel suo post su Facebook, ha descritto come molti uomini le inviino immagini volgari, definendoli “piccoli e ignoranti” e sottolineando la mancanza di rispetto nelle loro azioni. La donna ha espresso disapprovazione per il comportamento e ha condiviso la sua frustrazione pubblicamente.

Messaggi privati con foto volgari, non richiesti, ricevuti di continuo sui social. A denunciare quanto le accade è Cristina Plevani, di Iseo, vincitrice del primo Grande Fratello e dell'ultima Isola dei Famosi, rattraverso un lungo sfogo che affida alla sua pagina Facebook. «Forse è il caso di parlarne tra noi donne – scrive Cristina -, perché non credo di essere l’unica“fortunella” a trovare messaggi del genere in privato. Come non credo essere l’unica a ritenere che questo genere maschile è uno sfigato all’ennesima potenza». Il post è accompagnato dallo screenshot di uno di questi messaggi dal contenuto inequivocabile. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Cristina Plevani vittima di sexting sui social: «Molti uomini mi mandano foto intime, che pena: sono solo piccoli e ignoranti, non si rendono conto di quanto fanno schifo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Uomini della tv mi mandano foto intime in chat e mi videochiamano con il ca**o di fuori . Mi sento in pericolo”: lo sfogo del creator Gianpaolo GrammaticoUn creator ha raccontato di ricevere quotidianamente circa dieci messaggi con foto intime e tentativi di videochiamate con il pene scoperto.

Sexting e privacy: come blindare le foto intime online nel 2026Nel 2026, il fenomeno del sexting coinvolge l'88% degli adulti americani, portando alla ribalta l'esigenza di nuovi protocolli per garantire la...

Si parla di: Rapinato a Milano, Federico Quaranta racconta: La mia reazione è stata insensata.

Cristina Plevani vittima di sexting sui social: Molti uomini mi mandano foto intime, che pena: sono solo piccoli e ignoranti, non si rendono conto di quanto fanno schifoLa vincitrice di Grande Fratello e Isola dei Famosi denuncia cosa accade spesso sui suoi profili social: Non credo di essere l’unica a trovare messaggi del genere in privato. Come non credo non credo ... brescia.corriere.it

Grande Fratello, furia di Cristina Plevani per i messaggi ricevuti in privato: Che reazione vi aspettate?Lo sfogo della storica ex gieffina, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Cristina Plevani ha deciso di rompere il silenzio su un fenomeno che, purtroppo, molte donne raccontano di vive ... comingsoon.it