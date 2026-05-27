Anziana truffata a Gesso controlli dei carabinieri dopo il raggiro | cresce la paura nel villaggio

Notizia in breve

Un'anziana è stata vittima di una truffa nel villaggio di Gesso. I carabinieri hanno svolto controlli e sopralluoghi, analizzando anche le immagini di sistemi di videosorveglianza locali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica del raggiro. La vicenda ha aumentato la preoccupazione tra i residenti del villaggio collinare.