Anziana truffata a Gesso controlli dei carabinieri dopo il raggiro | cresce la paura nel villaggio
Un'anziana è stata vittima di una truffa nel villaggio di Gesso. I carabinieri hanno svolto controlli e sopralluoghi, analizzando anche le immagini di sistemi di videosorveglianza locali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica del raggiro. La vicenda ha aumentato la preoccupazione tra i residenti del villaggio collinare.
Ancora una anziana vittima di truffatori. E' accaduto nel villaggio collinare di Gesso dove stamani i carabinieri hanno effettuato accertamenti e sopralluoghi visionando anche alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e, secondo quanto trapela, sarebbero emersi elementi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Anziana truffata per 2000 euro a Barcellona Pozzo di Gotto con raggiro dei finti carabinieri, coppia nei guaiDue uomini di Catania sono stati arrestati a Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di aver truffato un’anziana donna, facendosi passare per...
Finti contratti luce e gas: truffata un'anziana a 50 metri dalla stazione dei carabinieriUn'anziana è stata vittima di una truffa nei pressi della stazione dei carabinieri di via Hermet, a meno di 50 metri dal loro presidio.