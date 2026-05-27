Anziana truffata a Gesso controlli dei carabinieri dopo il raggiro | cresce la paura nel villaggio

Da messinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'anziana è stata vittima di una truffa nel villaggio di Gesso. I carabinieri hanno svolto controlli e sopralluoghi, analizzando anche le immagini di sistemi di videosorveglianza locali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla dinamica del raggiro. La vicenda ha aumentato la preoccupazione tra i residenti del villaggio collinare.

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Ancora una anziana vittima di truffatori. E' accaduto nel villaggio collinare di Gesso dove stamani i carabinieri hanno effettuato accertamenti e sopralluoghi visionando anche alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e, secondo quanto trapela, sarebbero emersi elementi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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