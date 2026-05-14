I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno condotto un’operazione nel Sannio, denunciando cinque persone coinvolte in truffe online. Durante i controlli nei 21 Comuni del territorio, sono stati rafforzati i controlli per prevenire le frodi contro gli anziani. L’attività si è concentrata sul contrasto alle truffe digitali, con verifiche mirate e interventi di prevenzione. La misura si inserisce in un’azione più vasta di tutela dei cittadini più vulnerabili in ambito digitale.

I militari, con più azioni coordinate, hanno incrementato la specifica vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, concentrandosi sia lungo la S.S. 372 Telesina sia la S.S. 265 Var. Fondovalle Isclero e le altre principali arterie che collegano la provincia sannita con quelle di Caserta e Napoli, intensificando l’impiego delle pattuglie che hanno eseguito decine di mirati controlli e perquisizioni alla ricerca di arnesi atti allo scasso, armi, stupefacenti e dispositivi finalizzati alla consumazione delle truffe. I Carabinieri hanno scoperto e denunciato i cinque autori delle truffe “online” consumate sul territorio, operando anche il sequestro preventivo dei loro conti correnti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, truffe online nel mirino dei Carabinieri: cinque denunciati

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